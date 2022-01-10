София, 10 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Армия Болгарии пополнилась 150 добровольцами, которые будут проходить шестимесячную военную службу в различных воинских подразделениях. Об этом 10 января сообщила софийская газета «Сега».

Армия Болгарии

Согласно официальной информации, 120 человек из нового призыва пройдут соответствующую подготовку в Национальном военном университете в Велико-Тырново (северная Болгария), еще 30 станут вольными слушателями Артиллерийского факультета в Шумене (северо-восток Болгарии).

Предполагается, что в течение первого месяца резервисты пройдут начальную подготовку, после чего им предстоят квалификационные занятия. Получив соответствующий документ, добровольцы смогут продолжить службу на контрактной основе в армии или рассчитывать на льготы при поступлении на работу в государственные учреждения.

Добавим, что на реализацию указанного проекта из бюджета минобороны Болгарии выделено 8,3 млн левов ($6 млн). Новый призыв на добровольную военную службу стартует в июне нынешнего года.