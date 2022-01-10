Москва, 10 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО добиться не удалось, заявил 10 января на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом он сообщил по итогам первых консультаций с представителями Госдепа США.

По словам Рябкова, на данный момент прогресса по теме нерасширения НАТО нет.

«По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия требует от США реальных гарантий своей безопасности, отказа от планов расширения блока НАТО на восток, а также отказа от создания военных баз НАТО на территории бывших республик СССР.