Минск, , 20:44 — REGNUM «В прошлом месяце задержаны члены преступной группы, среди прочего подозреваемые в повреждении имущества работников суда и прокуратуры», — сообщило 10 января МВД Белоруссии

Внутренние войска МВД Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возбуждено пять уголовных дел за создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней, а также за совершение акта терроризма в отношении государственного или общественного деятеля. За это предусмотрено, на минуточку, до 15 лет лишения свободы…», — сказано в публикации на сайте министерства под заголовком «Сопротивление бесполезно».

Оппозиционеры в публикации названы «молодчики», которые куражились для устрашения и воспрепятствования деятельности анонимных должностных лиц. «Не забывали они и регулярно отправлять видеоотчеты о своих «геройствах» в чат-бот телеграм-канала «Буслы ляцяць». Который, между прочим, входит в неформальную организацию «Супрацiў», 1 декабря Верховным судом вместе со всеми дочерними инициативами признанную террористической», — отметили белорусские милиционеры.

«Фигуранты (все ранее не судимые жители столичных микрорайонов Сухарево и Запад) познакомились во время так называемых дворовых чаепитий, — сообщил начальник отдела 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД подполковник милиции Сергей Ванагель. — Своей целью ставили совершение акций направленного действия в отношении должностных лиц органов государственной власти и управления, а также по повреждению объектов городской инфраструктуры. Все начиналось, казалось бы, с малого: нарисовать на стене «бусла», раскурочить уличную видеокамеру. А уже зимой участники преступной группы выехали в лес на шашлыки, где между делом поупражнялись в изготовлении… коктейлей Молотова».

В марте 2021 года фигуранты уголовного дела направились в город Борисов (Минская область) к дому неназванного «судьи» и ночью «на неохраняемой стоянке они прокололи все колеса его авто и облили кузов красной краской», сообщили в МВД. Они же через десять дней в Минске повредили автомобиль неназванного «журналиста». В начале апреля они же забросали камнями окно жилища работника прокуратуры, а в мае тем же способом атаковали жилище неназванной минчанки (о мотивах не сообщается).

Ванагель уверен, что у шестерых арестованных фигурантов (один объявлен в межгосударственный розыск) «имелись и более радикальные планы, но осуществить задуманное им, к счастью, помешали».

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