Минск, , 20:33 — REGNUM «Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Белоруссии, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку», — заявил 10 декабря Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, выступая на сессии СКБ ОДКБ Лукашенко сказал: «В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов — мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию: нас пригласил наш брат, на друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех, это хороший прецедент».

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Лукашенко уверен, что ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного казахстанского конфликта. Он призвал действовать без оглядки на реакцию политиков Запада, отметив: «Они сначала — паузу на два-три дня, чтобы организоваться. Через два-три дня (мы с президентом России об этом говорили постоянно) то, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло: посыпались заявления. Заявления понятные: «Демократия», «Свобода», «Непринятие жестких мер» и так далее».