Москва, 10 января, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Россия заняла в вопросах гарантий безопасности жёсткую позицию, но абсолютно нельзя утверждать, что Москва занимается выдвижением ультиматумов, сообщил 10 января в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

При этом он подчеркнул, что Россия никому не угрожает, но предлагает договориться так, как это её устроит. Со стороны США, добавил замглавы МИД, постоянно слышится заявление о «цене, которую России придется заплатить».

«Мы за продолжение диалога, мы за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности», — сказал Сергей Рябков по итогам консультаций с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Женеве прошли первые консультации представителей России и США по гарантиям безопасности.