Йошкар-Ола, , 20:32 — REGNUM Эпидемиологическую ситуацию в Марий Эл в настоящее время можно назвать стабильной. Об этом заявила глава регионального минздрава Марина Панькова.

Анализ на коронавирус

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В восьми медицинских организациях республики развернуто 555 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, при этом на лечении находятся 357 человек, свободными остаются 36% подготовленных инфекционных коек. В течение первых десяти дней января средний показатель госпитализаций в сутки составлял 20−47 случаев.

Потребность в медицинском кислороде снизилась до 3,5 тонн ежедневно.

Уровень тестирования на коронавирус составляет 334,2 на 100 тыс. населения. По словам главы региона Александра Евстифеева, по охвату тестированием Марий Эл занимает девятое место в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 10 января выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 31 новом положительном исследовании на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 747 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 28 085 жителей Марий Эл. 953 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 709 человек.

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