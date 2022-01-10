Москва, , 20:29 — REGNUM Электропотребление в России в 2021 году выросло на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил 10 января заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По итогам прошлого года электропотребление в России выросло на 5,4% — до 1 трлн 107 млрд кВт. ч, а выработка по сравнению с 2020 годом выросла более чем на 6% и составила 1 трлн 131 млрд кВт. ч», — приводится его комментарий в официальном телеграм-канале Минэнерго.

Грабчак также сообщил, что в первую неделю 2022 года потребление электроэнергии в России выросло более чем на 2,5% по сравнению с первой неделей прошлого года.