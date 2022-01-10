Лондон, 10 января, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Британская благотворительная компания Music Venue Trust 10 января в своих социальных сетях запустила кампанию под тэгом #GoLocal, призывая людей посещать концерты в их местных площадках.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Согласно сообщению MVT, кампания #GoLocal «делает акцент на том, чтобы наслаждаться живой музыкой в безопасной обстановке, призывая любителей музыки посещать местные музыкальные площадки, избегая общественного транспорта и больших скоплений людей».

https://twitter.com/musicvenuetrust/status/1480479517630255104

Марк Дайвд, генеральный директор MVT, сказал: «Мы напрямую связывались с правительством и медицинскими экспертами и были в центре дискуссий о том, как проводить общественные мероприятия с живой музыкой и безопасно открывать каждое заведение. Учитывая имеющиеся у нас данные, нам стало ясно, что в настоящее время самый безопасный способ наслаждаться живой музыкой — это делать мероприятия на локальном уровне».

Ранее стало известно, что в конце января Music Venue Trust планирует начать концертный тур под названием Revive с участием таких британских групп, как Bastille, Enter Shikari и Feeder.