Йошкар-Ола, , 20:16 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил главам муниципальных образований активизировать работу по очистке улиц от снега. Особое внимание он призвал обратить на дворовые территории, сообщает пресс-служба правительства республики.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ни автолюбители, ни пешеходы не должны испытывать неудобства, полагает глава республики. В этой связи необходимо проводить работу по уборке дорог и тротуаров в населенных пунктах своевременно.

ИА REGNUM напоминает, 10 января, по прогнозу Гидрометцентра России, практически во всех регионах Приволжского федерального округа, особенно на севере, сильные снегопады и метели. В ряде субъектов снегопады сохранятся и 11 января.