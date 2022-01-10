Гластонбери, Великобритания, 10 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Фестиваль «Гластонбери», ежегодно проходящий в одноименном городе в Англии, зафиксировал убытки в размере 3,1 миллиона фунтов в 2021 году из-за отмены фестиваля. Об этом 10 января сообщил портал NME.

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Отмена фестиваля второй год подряд была подтверждена в начале 2021 года из-за сохраняющихся опасений, связанных с пандемией коронавируса. Вместо этого они организовали прямую трансляцию под названием Live At Worthy Farm с участием таких музыкантов, как Coldplay, HAIM, Деймон Албарн, The Smile, Wolf Alice и других.

Согласно данным источника, в 2021 году «Гластонбери» зафиксировал убытки в размере 3,1 миллиона фунтов, а его годовой оборот снизился с 45 миллионов фунтов до 950 тысяч фунтов.