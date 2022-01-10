Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 10 января на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита» объявили о трансфере 26-летнего форварда сборной России Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» за 2,2 миллиона евро. Контракт подписан на 3,5 года до конца сезона 2024/25.

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В текущем сезоне Иван Сергеев принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги и двух матчах Кубка России, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После восемнадцати туров РПЛ «Зенит», одержав одиннадцать побед и набрав 38 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. 28 февраля «сине-бело-голубые» сыграют с казанским «Рубином».