Москва, , 19:55 — REGNUM Банк России за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года значительно снизил долю доллара в международных резервах страны в пользу евро, юаня и фунта стерлингов. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 10 января годовом отчёте регулятора.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, доля доллара в международных резервах России за указанный период сократилась с 22,2% до 16,4%, а доле евро выросла с 29,5% до 32,3%.

Доля юаня за год увеличилась с 12,2% до 13,1%, фунта стерлингов — с 5,9% до 6,5%.

Доля прочих иностранных валют (иены, канадских, австралийских и сингапурских долларов) возросла с 7,2% до 10%.

Доля золота в международных резервах России за этот же период сократилась с 20,5% до 21,7%.