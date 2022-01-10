Лос-Анджелес, США, 10 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Американский пианист и поп-исполнитель Джон Ледженд (настоящее имя — Джон Стивенс) стал последним артистом, продавшим права на свой музыкальный каталог в рамках сделки с лейблом BMG. Об этом 10 января сообщил портал Bloomberg.

(сс) Eric Nopanen Музыка

По данным источника, компании KKR и BMG приобрели по 50% акций каталога музыканта за нераскрытую плату. Ранее обе компании объединились, чтобы приобрести права на бэк-каталог блюз-рок группы ZZ Top в декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что лейбл BMG также недавно приобрел права на бэк-каталоги Мика Флитвуда, Тины Тернер и Motley Crue.