Приштина, 10 января 2022, 19:53 — REGNUM Бывший лидер Демократической партии Косово и бывший глава разведывательной службы Армии освобождения Косово Кадри Весели 10 января вернулся в Косовскую Митровицу из Гааги на похороны своей матери.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, месяц назад у политика скончалась мать.
Напомним, в настоящее время Весели отбывает предварительное заключение в Гааге. Его вместе с другими бывшими лидерами УЧК обвиняют в захвате власти, убийстве свыше ста человек, устранении политических оппонентов и преступлениях против человечности.
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