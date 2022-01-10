Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга опровергло информацию об отказе возведения парка «Тучков буян», который должен расположиться по соседству в Судебными кварталом. Об этом 10 января сообщили в Смольном, передаёт «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Стройплощадка Судебного квартала

«У нас все без изменений», — сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

«Тучков буян», по планам проекта, должен появиться в Петроградском районе Петербурга в 2024 году. По планам застройки территории недалеко от набережной Малой Невы будет возведён Судебный квартал и разбита парковая зона. При этом планируемый к постройке жилой комплекс для судей на месте парка будет перенсён к месту возле гостиницы «Охтинская».

На участке города, расположенного по адресу проспект Добролюбова, дом 14, появится дворец танца Бориса Эйфмана, здание Верховного суда, судебного департамента и инженерно-технический блок. В рамках возведения здания Верховного суда должны появиться подземная парковка, шиномонтаж, библиотека и предприятия в сфере общественного питания.

Напомним, идея о создании новой парковой зоны в Петербурге была озвучена Александром Бегловым в 2019 году. Компромиссный вариант размещения объектов предложил архитектор Евгений Герасимов. Согласно этому предложению, на территории должны оставить лишь дворец танца, Верховный суд и судебного департамент. Таким образом, площадь «Тучкова буяна» должна составить 5,3 Га.