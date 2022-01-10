Москва, 10 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Москве в последнюю неделю наблюдался умеренный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемиологическая ситуация в целом соответствовала текущему периоду года. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Com.ua Грипп

«С 3 по 9 января в городе отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, обусловленный циркуляцией вирусами не гриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, другими вирусами не гриппозной этиологии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в первую неделю года были ниже, чем в предыдущую неделю, среди всех возрастных групп, в том числе среди совокупного населения — на 33,1%, среди детей до двух лет — на 19,8%, среди детей от трех до шести лет — на 47,5%, среди детей 7−14 лет — на 52,2%, среди взрослого населения — на 30,2%.

Вместе с тем указывается, что среди взрослого населения на протяжении уже 29 недель сохраняется превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа в Москве прошли 7 млн 299 тысяч человек, что составляет около 58% от общей численности населения столицы.