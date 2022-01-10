Лондон, , 19:49 — REGNUM 28-летний таранный форвард «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку может покинуть лондонский клуб в ближайшее время. 10 января издание El Nacional сообщило, что руководство «Челси» готово продать Лукаку за 75 миллионов фунтов.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Также сообщается, что французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить «Челси» требуемые 75 миллионов фунтов.

Ромелу Лукаку стал самым дорогим игроком в истории лондонского «Челси». 12 августа «пенсионеры» выкупили бельгийского нападающего у миланского «Интера» за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в двадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами.