Амстердам, 10 января, 2022, 19:42 — ИА Регнум. 10 января итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что амстердамский «Аякс» сделал официальное предложение лондонскому «Тоттенхэму» на предмет трансфера 24-летнего нападающего сборной Нидерландов Стевена Бергвейна.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Также отмечается, что на данный момент «Аякс» и «Тоттенхэм» не пришли ни к каком соглашению.

Ранее сообщалось, что Стевен Бергвейн, Деле Алли и Танги Ндомбеле входят в список футболистов, которые могут покинуть «шпор» в январское трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Стевена Бергвейна один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Бергвейн перешел в «Тоттенхэм» 29 января 2020 года из ПСВ (Эйндховен) за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.