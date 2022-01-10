Приштина, , 19:52 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 10 января опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook предложения, которые должны, по его мнению, предотвратить утечки информации из полиции Косово.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай Klankosova.tv

Политик предложил нарастить внутренний контроль в полиции Косово, устранить все наблюдательное оборудование, установленное Сербией и ее союзниками на территории края, и инвестировать в закупки передового наблюдательное оборудование у союзников Косово.

Публикация Харадиная связана с сообщениями об утечках информации о полицейской операции «Брезовица», которые помогли ряду подозреваемых избежать ареста.

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