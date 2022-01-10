Приштина, Сербия, 10 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 10 января опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook предложения, которые должны, по его мнению, предотвратить утечки информации из полиции Косово.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Политик предложил нарастить внутренний контроль в полиции Косово, устранить все наблюдательное оборудование, установленное Сербией и ее союзниками на территории края, и инвестировать в закупки передового наблюдательное оборудование у союзников Косово.

Публикация Харадиная связана с сообщениями об утечках информации о полицейской операции «Брезовица», которые помогли ряду подозреваемых избежать ареста.