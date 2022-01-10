Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM Ни в одной из якобы заминированных 10 января школ Екатеринбурга не взрывных устройств. Об этом пишут СМИ.

Школа

City-yaroslavl.ru

По данным Накануне.Ru, силовики провели проверки в двух образовательных учреждениях. И ничего опасного там не было обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в анонимных сообщениях говорилось о «минировании» гимназия №161, а также школы №65. Детей и взрослых эвакуировали.

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