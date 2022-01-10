Турин, Италия, 10 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. 10 января в Турине на «Олимпийском стадионе» «Торино» в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Фиорентиной». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Стартовые составы команд:

«Торино»: Гемелло, Бремер, Родригес, Джиджи, Лукич, Синго, Прат, Войвода, Брекало, Мандрагора, Санабрия.

Запасные: Бериша, Побега, Иццо, Зима, Базелли, Дзадза, Пьяца, Верди, Коне, Варминг, Линетти, Буонджорно.

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Миленкович, Одриосола, Бонавентура, Кастровилли, Торрейра, Кальехо, Гонсалес, Влахович.

Запасные: Сапонара, Иконе, Малех, Пульгар, Терзич, Венути, Розати, Дункан, Настасич, Дронговский, Жулио, Кокорин.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.