Таллин, 10 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Решение Министерства обороны Эстонии предоставить военным Украины противотанковое вооружение, ракеты «Джавелин» и 122-миллиметровые гаубицы продиктовано в том числе известной национальной практичностью. Об этом эстонский политолог Леонид Карабешкин заявил в комментарии местному порталу stolitsa.ee.

Армия Эстонии

Политолог предположил, что разросшийся военный бюджет Эстонии позволяет произвести замещение cтарых вооружений более современными типами: «Данную инициативу можно объяснить, как солидарностью с руководством Украины в сфере обороны и безопасности, так и эстонской практичностью. Происходит списание устаревших образцов вооружений».

По словам политолога, гаубицы советского производства, которые планируется передать Украине, уже не состоят на вооружении других стран НАТО. Противотанковые ракеты «Джавелин» — современное вооружение, но, по признанию эстонских военных, также имеют свойство устаревать.

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года.

«Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими», — заявил ранее Пеэтер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Эстонии.