Манчестер, Великобритания, , 19:31 — REGNUM Сегодня, 10 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии сезона 2021/22 сыграет с «Астон Виллой». Стартовый свисток прозвучит в 22:55 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

Ранее в 1/16 финала Кубка Англии вышли «Манчестер Сити», «Лестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и еще 25 команд. Лондонский «Арсенал» под руководством Микеля Артеты уступил «Ноттингем Форесту» из Чемпионшипа.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 0:1. Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил португальский центральный полузащитник Жоау Моутинью.