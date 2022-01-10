Архангельск, , 19:29 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занял девятое место из 1 в рейтинге информационной открытости и работе с населением, составленном «ФедералПресс» совместно с политологами.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в салоне рельсового автобуса Https://vk.com/a.tsybulskiy

«Несмотря на то что у Цыбульского есть и аккаунты в соцсетях, и свой телеграм-канал, взаимодействия с жителями практически нет. Посты в «Телеграме» похожи на сухие релизы, которые штампует пресс-служба. В «Инстаграме» немногочисленные вопросы людей остаются без ответа. На официальные запросы пресс-служба тоже не всегда отвечает оперативно», — пишет издание.

В числе лидеров информационной открытости в СЗФО — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что архангельский губернатор назвал недостаток закона об иноагентах.