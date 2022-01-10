Рига, , 19:24 — REGNUM Начавшийся в Латвии во второй половине 2021 года резкий рост цен продолжится и в 2022 году. Это следует из пресс-сообщения Центрального статистического управления страны, которое подвело итоги инфляции за прошлый год.

Картофель Pixabay.com

Отмечается, что больше всего за год выросли цены на картофель — на 50,2%. Рост цен на растительное масло составил 33,3%, на йогурты — 22,1%, на свежие овощи — 11,1%, на макаронные изделия — 8,7%, на яйца — 6,9%. В то же время снизились цены на свинину — на 5,7% и соки — на 5,3%.

Руководитель Латвийского центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе отметил в этой связи, что рост цен на продовольствие не остановится.

«Основные причины — подорожание ресурсов, рост затрат на логистику и упаковку. Цены растительного масла, зерна и сахара уже выросли в начале 2021. Их используют в производстве мяса, яиц, молока и других продуктов, и они потянут остальные цены вверх», — отметила Гулбе.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала, что цены на продукты питания в мире в 2021 году в среднем выросли на 28% и достигли максимума за последние десять лет.