Айова-Сити, США, , 19:23 — REGNUM Кори Тейлор, солист американской ню-метал группы Slipknot, подтвердил, что новый альбом группы выйдет в этом году вместе с другой музыкой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте 8 января.

Рузвельт

Тейлор написал: «Грядет нечто грандиозное в 2022 году: новый альбом Slipknot». Артист также привел цитату 32-го президента США Франклина Рузвельта — «держитесь за свои ягодицы».

https://twitter.com/CoreyTaylorRock/status/1479903733299486720

Тейлор также пообещал обновить информацию о своей гонзо-комедии «Зомби против ниндзя». ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года артист рассказал о том, что пишет сценарии для нескольких фильмов. «Одна из идей, которую я всегда хотел воплотить в жизнь, — это создать фильм — написать фильм, а затем посмотреть его. Участвовать во всем: от предварительной подготовки до прогулки по красной ковровой дорожке. Это была моя мечта», — рассказал солист Slipknot.

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