Мадрид, , 19:21 — REGNUM 10 января мадридский «Реал» огласил заявку на полуфинальный матч Суперкубка Испании сезона 2021/22 против каталонской «Барселоны», который состоится 12 января в Эр-Рияде.

Мадридский «Реал»

Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Эдер Милитао, Начо, Хесус Вальехо, Марсло, Ферлан Менди.

Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас, Эдуар Камавинга, Тони Кроос, Иско, Дани Себальос.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винсиус Жуниор, Родриго, Лука Йович.

В текущем сезоне 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин принял участие лишь в одном матче за «сливочных» в рамках Кубка Испании, в котором пропустил один мяч.

После 21-го тура испанской Примеры 2021/22 «Реал», одержав пятнадцать побед и набрав 49 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.