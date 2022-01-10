Барселона, Испания, 10 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. 10 января на официальном сайте каталонской «Барселоны» объявили о продлении контракта с 28-летним французским центральным защитником Самуэлем Умтити до 30 июня 2026 года. Футболист пошел на существенное понижение заработной платы.

Самюэль Умтити

Умтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из французского «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Умтити принял участие лишь в одном матче за каталонский клуб в рамках испанской Примеры 2021/22, в котором получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что Самуэль Умтити входит в список футболистов, которые могут покинуть «сине-гранатовых» в зимнее трансферное окно.