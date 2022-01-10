София, 10 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Софийская районная прокуратура (СРП) приступила к проверке информации о якобы имевшей место утечке в интернет персональных данных более 300 тысяч граждан Болгарии, информация о которых хранилась в государственном реестровом агентстве БУЛСТАТ. Об этом 10 января сообщает «Болгарское телевидение».

Цитата из к/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». Реж. Андре Юнебель. 1967. Франция — Италия Где утечка?

Согласно официальным сведениям, расследованием обстоятельств дела займутся лучшие специалисты структуры. «Экспертам даны указания затребовать все необходимые документы и опросить сотни важных свидетелей, — говорится в заявлении СРП. — Предварительные результаты проверки будут обнародованы в течение ближайших нескольких недель».

Напомним, 4 января неизвестные выложили в интернет номера идентификационных кодов более 300 тысяч болгарских налогоплательщиков. Как отметил министр электронного управления Болгарии Божидар Боянов, указанная информация существовала в отрытом доступе на протяжении последних 15 лет.