Таллин, 10 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В понедельник, 10 января, вновь собрался в большом зале заседаний парламент Эстонии Рийгикогу, начинается так называемая весенняя сессия. Об этом сообщило гостелерадио страны ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Согласно регламенту, весенняя сессия Рийгикогу начинается во второй понедельник января и заканчивается в третий четверг июня. 10 января обсуждений законопроектов в стенах парламента не запланировано. В этот день депутаты заслушают ответы на свои запросы со стороны членов правительства Эстонии.

Заседаний в большом зале парламента Эстонии не было с 16 декабря 2021 года — начала продолжительных рождественских и новогодних каникул. В ходе осенне-зимней сессии 2021 года депутатами было принято 65 правовых актов: 49 законов и 16 постановлений.