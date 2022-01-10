Москва, , 19:11 — REGNUM Экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий вернулся в систему московского клуба. Брат Алексея войдет в тренерский штаб команды. Об этом 10 января сообщила пресс-служба «красно-синих».

Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

На данный момент московский ЦСКА возглавляет брат Василия Алексей Березуцкий. Под руководством российского специалиста «армейцы» после восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с тридцатью очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата.

В девятнадцатом туре ЦСКА сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».