Москва, 10 января, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий вернулся в систему московского клуба. Брат Алексея войдет в тренерский штаб команды. Об этом 10 января сообщила пресс-служба «красно-синих».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «ЦСКА» Алексей Березуцкий

На данный момент московский ЦСКА возглавляет брат Василия Алексей Березуцкий. Под руководством российского специалиста «армейцы» после восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с тридцатью очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата.

В девятнадцатом туре ЦСКА сыграет с московским «Спартаком». Матч пройдет 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».