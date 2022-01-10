Ярославль, 10 января, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области покидает и.о. заместителя председателя Роман Колесов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в органах власти.

Yarregion.ru Оперативное совещание у губернатора

Врио губернатора региона Михаил Евраев 10 января провел традиционное оперативное совещание, в котором не участвовали три зампреда правительства — Роман Колесов, Екатерина Троицкая и Анатолий Гулин. На данный момент они находятся в отпуске. Как уже сообщало ИА REGNUM Екатерина Троицкая свой пост оставит.

Yarregion.ru Роман Колесов

Сегодня стало известно, что должность заместителя председателя покинет и Роман Колесов. В ярославском правительстве он работает с сентября 2016 года и курирует работу департаментов образования, лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, имущественных и земельных отношений, охраны объектов культурного наследия.

Что касается Анатолия Гулина, то куратор ярославского здравоохранения должен вернуться из отпуска 17 января. Вероятность его отставки также достаточно велика.