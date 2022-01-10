Лима, , 19:42 — REGNUM Прокуратура Перу приняла жалобу на президента республики Педро Кастильо от бывшего конгрессмена Йени Вилкатомы, обвинившей его в совершении преступлений против правосудия, общественной нравственности, а также предоставлении недостоверных сведений в ущерб государству. Об этом 10 января сообщило новостное агентство La Republica.

Извивающийся уж Tony Alter

Жалоба относится к тому времени, когда Кастильо был еще только кандидатом в президенты. Вилкатома обвинила президента в указании недостоверной информации в предвыборном резюме, в котором тот «упустил» свою работу в качестве генерального директора Консорциума предпринимателей Чотано.

Прокуратура не считает данное действие преступлением, но признает его неоправданность. Президент в ответ на обвинения ответил, что не помнит, о какой деятельности идет речь, и что он никогда не заявлял о своей причастности к управлению данной организацией.

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