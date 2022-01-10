Москва, , 18:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил спасших новорожденную девочку на трассе под Новосибирском.

Младенец Pexels.com

«Огромная благодарность ребятам. Спасибо их родителям, что воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде», — отметил Володин в телеграм-канале.

Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения, продолжил он.

«Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания. Чудовищный поступок!» — добавил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Новосибирской области на обочине автодороги около села Сосновка обнаружили младенца в коробке. Пока идет расследование, семья, спасшая малышку, раздумывает над удочерением.

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