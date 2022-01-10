Пермь, 10 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» может лишиться здания из-за того, что оно находится в аварийном состоянии. Об этом 10 января сообщает портал ProГород.

Пермский театр «У Моста» Сергей Федотов

Ранее сообщалось, что пермские власти вернулись к поискам новой площадки для театра и рассматривают три варианта: Завод Шпагина, здание бывшего клуба ВКИУ и клуб ГУВД им. Ф. Э. Дзержинского.

При этом основатель и художественный руководитель театра Сергей Федотов считает, что если бы театру передали здание бывшего клуба ВКИУ, то это позволило решить бы все проблемы.

По его словам, если театр «У Моста» не получит новое помещение, то город может лишиться этого учреждения культуры.

Напомним, театр «У Моста» занимает здание дореволюционной постройки в центре Перми. Это здание он получил в 1992 году и с тех пор достроил к нему второй этаж, три театральных зала и два фойе.

В настоящее время здание театра находится в аварийном состоянии. В 2019 году власти Пермского края рассматривали возможность переезда театра на Завод Шпагина.