Москва, 10 января 2022, 18:52 — REGNUM Законопроект о бесплатном роуминге для граждан РФ, оказавшихся в стране, где произошло ЧП, разработают в нижней палате парламента, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Мобильный телефон
Мобильный телефон

«Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией», — отметил Хинштейн в телеграм-канале. Механизм компенсации затрат для операторов будет определен с Минцифры отдельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минцифры поддержало предложение депутатов временно отменят плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января.

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