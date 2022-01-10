Москва, 10 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном роуминге для граждан РФ, оказавшихся в стране, где произошло ЧП, разработают в нижней палате парламента, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией», — отметил Хинштейн в телеграм-канале. Механизм компенсации затрат для операторов будет определен с Минцифры отдельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минцифры поддержало предложение депутатов временно отменят плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января.