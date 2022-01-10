Сургут, Югра, , 18:51 — REGNUM В Сургуте 10-летнюю школьницу госпитализировали с урока в травматологическую больницу с инсультом. Об этом сообщают «Новости Югры».

Инсульт Insultcure.ru

Ребёнок потерял сознание. Скорая помощь оперативно доставила школьницу в больницу. Там у девочки выявили врожденную патологию сосудов головного мозга — артериовенозную мальформацию. Её разрыв стал причиной геморрагического инсульта.

Как поясняют врачи, мальформация является сложно выявляемой аномалией. Выявить её можно при ангиографии с контрастированием. Без подозрений данную процедуру не назначают, так как она с трудом переносится пациентами, особенно юными.

«А в данном случае поводов для беспокойства у родителей никогда не было. Внешне это был совершенно здоровый, активный, преуспевающий в учёбе ребёнок», — объяснила заведующая детским нейрохирургическим отделением травмбольницы Елена Богословская.

Девочка провела 12 дней в реанимации. Её экстренно прооперировали. На данный момент ребёнок вместе со специалистами восстанавливает двигательные функции и речь.