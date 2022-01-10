Вологда, 10 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года Вологду посетили 44 752 туриста, что на 3% ниже, чем в новогодние каникулы доковидного 2019 года. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил мэор города Сергей Воропанов.

Bvp65 Ансамбль Вологодского кремля

«12 211 человек провели в Вологде несколько дней и проживали в гостиницах. Эта цифра нас порадовала, потому что это вдвое больше, чем в 2020 году и на 38% больше, чем в 2019 году. Гости в основном приезжали к нам из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Ярославля, Архангельска, Воркуты», — сообщил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом Вологодскую область в новогодние каникулы посетили более 200 тысяч человек, более 24 тысяч туристов стали гостями вотчины Деда Мороза.