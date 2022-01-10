Санкт-Петербург, , 19:18 — REGNUM Прожиточный минимум в Ленинградской области с 1 января 2022 года увеличен на 700 рублей и составит 12 781 рубль на душу населения. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

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Помимо общего прожиточного минимум поднялась и планка в других показателях. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения вместо 13 156 рублей теперь составляет 13 931 рубль. Для пенсионеров прожиточный минимум с 10 618 рублей повысился до 10 992 рублей, а для детей — с 11 708 рублей до 12 398.

Кроме прожиточного минимума для различных социальных групп увеличен и объём социальных выплат. Пособие при рождение третьего и последующего ребенка увеличено с 11 266 рублей до 12 398. К тому же с 1 января денежные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет составят 6199 рублей, 9298,5 рублей и 12 398. Эти выплаты смогут получить те семьи, в которых средний доход составляет менее прожиточного минимума, то есть менее 12 781 рубля.

У безработных жителей Ленобласти размер пособия вырос с 12,2 тыс. рублей до 13,9 тыс. с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее в Ленинградской области объём социальных выплат на 2022 год был утвержден 14 сентября 2021 года, однако их перечень был пересмотрен и принят с изменениями 10 декабря.

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