Лондон, , 18:48 — REGNUM Лондонский музей мадам Тюссо в день 75-летия Дэвида Боуи, 8 января, в своих социальных сетях рассказал, что поставит новую фигуру покойного артиста. В субботу, 8 января, Дэвиду Боуи могло исполниться 75 лет, и, чтобы отдать дань уважения покойному музыканту, лондонский музей мадам Тюссо объявил, что новая фигура Боуи скоро появится в музыкальной зоне сети музеев.

Дэвид Боуи Lumiere.ru

https://twitter.com/MadameTussauds/status/1479722037279027200

По словам мадам Тюссо, фигура Боуи была создана «с использованием изображений и замеров 1983 года». Фигура станет частью музыкальной зоны, которая появится позже в 2022 году. Тим Уотерс, генеральный директор лондонского музея мадам Тюссо, сказал: «Дэвид Боуи — один из величайших музыкантов. В день его 75-летия лондонский музей мадам Тюссо отдал дань уважения старому другу, создав новую фигуру».

«Его музыка вдохновляла массы, и мы надеемся, что память о нем здесь будет способствовать этому в последующих столетиях», — добавил Уотерс. «Для нас было честью работать с ним еще в 80-х, и для нас такая же честь работать с его наследием сейчас».

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