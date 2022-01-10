Москва, 19 января, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Москве умер телеведущий Игорь Выхухолев. О кончине известного журналиста сообщила его дочь Мария.

«Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за всё», — написала она на своей странице в Facebook

Предположительно, причиной смерти Выхухолева стали проблемы с сердцем. Журналисту было 66 лет.

Напомним, уроженец Москвы Игорь Выхухолев в 1978 году окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Работал в агентстве печати «Новости», а позднее стал редактором программы «Время». Постоянным ведущим этой программы он был с 1994 по 1996 год. С 1995 года по 2005 год вёл «Новости» на Первом канале.