Москва, , 20:53 — REGNUM Быстрые и грамотные действия ОДКБ заставили серьезнее относиться как к вооруженным силам России, так и к самой организации. Об этом 10 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

ОДКБ

«Операция ОДКБ в Казахстане заставила уважать не только Россию и ее вооруженные силы, но и военный союз, созданный для стабилизации постсоветского пространства», — заявил эксперт.

По словам политолога, операция ОДКБ продемонстрировала, что организация способна проводить масштабные и быстрые переброски войск, а также показала солидарность всех членов альянса.

«Желающих вести боевые действия против России, очевидно, стало меньше. Вместе с тем, хочется отметить, что нас по-прежнему будут постоянно тестировать на прочность всеми доступными способами», — заключил эксперт.

Напомним, что для стабилизации и по просьбе руководства Республики Казахстан в страну был введён миротворческий контингент стран ОДКБ. В настоящий момент аэропорт г. Алма-Аты охраняется миротворцами из Киргизии.