Москва, , 18:45 — REGNUM Вероника Прищепа, член клуба «Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — заняла должность начальника Управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России. Она будет заниматься внедрением современных HR-инструментов в работу Федеральной налоговой службы РФ.

Вероника Прищепа АНО «Россия — страна возможностей»

Вероника Прищепа родилась 7 июня 1981 года. В 2003 году закончила Новосибирский государственный университет по специализации «Биология». В 2019 году — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специализации «Стратегическое управление». Трудовую деятельность начала в 2002 году в должности научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН города Новосибирска. Затем работала руководителем производственных лабораторий ООО «Компания Чистая вода», позже возглавив департамент качества. Развиваясь в сфере построения бизнес-процессов, Вероника стала международным аудитором и консультантом по вопросам стандартизации и менеджмента качества.

После победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа была приглашена в ФНС России на должность заместителя начальника отдела стандартизации и контроля качества. Продолжила свою деятельность, работая в отделе профессионального развития Управления кадров. За время своей работы здесь участвовала в организации таких кадровых проектов, как «Сделай карьеру сам», который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС России, и «ПРОдвижение», целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет.

Вероника Прищепа отмечает, что конкурс «Лидеры России» сыграл большую роль в ее жизни, как и программа наставничества, где ее наставником стал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который ранее возглавлял ФНС России.

«Сразу после победы в первом сезоне конкурса «Лидеры России» мне повезло стать частью коллектива ФНС России. Я до сих пор помню свои первые ощущения от уровня профессионализма новых коллег, невероятных достижений в автоматизации процессов. Сказать, что служба меня удивила — ничего не сказать. Спустя три года, мне доверили возглавить новое подразделение — Управление развития кадрового потенциала и служебной культуры. Искренне верю, что сила ФНС не в технологиях и в проектах, а в людях. Именно они, работая командой, достигают успехов, — рассказала Вероника Прищепа, — Федеральная налоговая служба — ведомство, которое постоянно находится в процессе развития уже на протяжении многих лет. С этим и связаны задачи нового подразделения: внедрение современных HR-инструментов, направленных на усиление кадрового состава, реализация принципов клиентоцентричности по отношению к нашим сотрудникам. В работе над новыми задачами помогают советы от коллег из клуба «Эльбрус», их опыт и дружеская поддержка».

Помимо карьерных достижений Вероника Прищепа, в качестве советника конкурса «Лидеры России», курирует вопросы оценки участников флагманского проекта президентской платформы. Также Вероника Прищепа активно участвует в деятельности клуба Лидеров России «Эльбрус»: в течение трех лет Вероника состояла в исполнительном комитете клуба «Эльбрус», а также реализовала проект «Моя родная школа», в рамках которого финалисты, победители и наставники конкурса проводят в своих родных школах мастер-классы по профессиональной ориентации. За три года Лидеры России провели более 250 мастер-классов в 55 регионах страны, более 9 000 школьников стали участниками проекта.