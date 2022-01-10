Москва, , 18:39 — REGNUM Российские работодатели, партнеры студенческой олимпиады «Я — профессионал», исполнили мечты 15 детей и пожилых людей в рамках акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной». Среди подарков — телескоп, велосипед, микроскоп и многое другое. «Я — профессионал» и «Мечтай со мной» — проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Елка желаний Цитата из видео topspb.tv

До 28 февраля 2022 года любой желающий может принять участие в благотворительной акции «Елка желаний»: исполнить мечты детей и пожилых людей с инвалидностью, ОВЗ или состоянием здоровья, угрожающим их жизни, а также детей-сирот и детей, проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Уже 14 компаний-партнеров Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» присоединились к акции и исполнили 15 новогодних желаний.

«Елка желаний» — это акция благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия — страна возможностей». Дружба наших проектов приводит к чудесным результатам, и сейчас партнеры олимпиады «Я — профессионал» с удовольствием исполняют желания детей из самых разных частей нашей страны. Одним из самых необычных желаний оказался говорящий определитель цвета, который очень поможет 9-летнему Никите из Московской области. Такой подарок достается ему от Банка ВТБ. ВТБ участвует в организации направлений «Бизнес-информатика» и «Финансы и кредит» на олимпиаде «Я — профессионал», поэтому, получается, помогает и детям, и российским студентам», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работодатели постарались охватить не только детей, но и людей пожилого возраста с инвалидностью. Так, 64-летняя Надежда из Самарской области получает от АО СК «РСХБ-Страхования» планшет, чтобы звонить внукам и проводить время за чтением. А 72-летней Римме из Краснодарского края ОАО «РЖД» дарит палки для скандинавской ходьбы. Вместе с этим компания «РЖД» решила исполнить еще одно желание: 10-летний Марк из Волгодонска мечтал о велосипеде, чтобы кататься на нем и укреплять здоровье после операции и лета, проведенного в больнице. И теперь у него появилась такая возможность.

«Новый год — та самая пора, когда в жизни должны случаться чудеса, особенно у ребят, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Дети загадывали самые разные, но очень добрые желания. Например, для 3-летней Яны из села Суруловка «Трубная металлургическая компания» приготовила тюбинг, чтобы мама могла отвозить девочку в детский сад и катать с горки. А ПАО «Интер РАО» дарят 6-летней Ульяне из Оренбурга планшет, чтобы помочь в дистанционном образовании. «Елка желаний» — прекрасная акция, которая объединяет людей ради благого дела», — рассказал директор по развитию олимпиады «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

Многие ребята, независимо от возраста, мечтают об игрушках. 6-летний Леша из Ростова-на-Дону очень любит мультик «Тачки» и получает в подарок от Яндекса машинку на радиоуправлении. 6-летняя Ксюша из Санкт-Петербурга тоже любит мультфильмы, поэтому Госкорпорация «Росатом» дарит ей портативный кубик-проектор. 16-летний Арсений из Ленинградской области сможет собрать конструктор LEGO, о котором мечтал: именно такой подарок отправляется ему от Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Дети, увлеченные наукой, загадывают особенно интересные желания. 11-летний Максим из Тамбовской области получает микроскоп, о котором мечтал, от ПАО «Полюс». А 9-летний Артем из Ростовской области сможет рассматривать небо, планеты и звезды в телескоп, подаренный АО «Россельхозбанк». 11-летний Кирилл из Алтайского края мечтал о ноутбуке, чтобы создавать игры и программы для людей с плохим зрением, и эту мечту исполнил СберБанк.

Некоторые ребята, конечно, загадывают на Новый год смартфоны. В их числе 7-летний Савелий из Кемеровской области, который хочет общаться по видео со своей семьей, когда ляжет в больницу на операцию. Эту мечту исполняет Российский союз промышленников и предпринимателей. Похожее желание 12-летнего Никиты из Пермского края исполняет ПАО «Ростелеком». А Газпромбанк помогает воплотить в жизнь желание 7-летнего Ильи из Нижнего Новгорода: он мечтает поиграть мячом Лиги чемпионов УЕФА 2020 года.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в новогодний период и позволяет всем желающим исполнить мечты детей и пожилых людей следующих категорий: граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет включительно; граждан с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 лет; детей от 3 до 17 лет включительно и пожилых от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет включительно; детей в возрасте от 3 до 17 лет включительно, проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Акция входит в благотворительный проект «Мечтай со мной» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» также входит в платформу «Россия — страна возможностей». Проект проводится для учащихся российских вузов и позволяет им поступить в ведущие вузы страны в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, пройти стажировку в крупной профильной компании и выиграть денежную премию. В 2021/2022 учебном году «Я — профи» проводится в пятый раз.