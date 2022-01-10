Торонто, Канада, 10 января, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Канадская электронная исполнительница Grimes (настоящее имя — Клэр Буше) рассказала о своих планах после выпуска будущего студийного альбома Book 1. Об этом певица написала 9 января в своем Twitter-аккаунте.

Музыка

В прошлом месяце Grimes открыла эру альбома Book 1 своим последним синглом Player Of Games, а в минувшие выходные она сообщила, что у нее есть альбом в жанре найт-кор, который она хочет выпустить после Book 1. Певица написала: «После выхода альбома у меня есть еще 35-трековый лонгплей, который я создавала с 2015 года. Я думаю, несмотря на то, что в нем нет тонны смысла, он просто такой абсурдно длинный».

https://twitter.com/Grimezsz/status/1479957570609717248

В июле 2021 года Grimes рассказала, что продолжение ее прошлогоднего альбома Miss Anthropocene — это «космическая опера», апогеем которой становится роман с искусственным интеллектом. В сентябре она добавила, что ее новый альбом — «безусловно, величайшая работа, которую я когда-либо делала».