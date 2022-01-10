Москва, 10 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Волонтёры Победы подвели итоги акции «С Новым годом, ветеран!», которая во второй раз прошла не только в России, но и в других странах. Добровольцы поздравили ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Николай Хижняк, ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

В рамках акции Волонтеры Победы навестили и поздравили с праздниками 30 000 фронтовиков, детей и участников войны по всему миру. Добровольцы из Ливана, Узбекистана, Венгрии, Германии, Нидерландов, Приднестровья, Молдовы, Панамы, Киргизии также поздравили своих ветеранов.

«Наша акция «С Новым годом, ветеран!» призвана подарить фронтовикам хорошее настроение, улыбки. Сама с большим удовольствием второй год подряд в костюме Снегурочки навещаю наших ветеранов, дарю им подарки. Это невероятная радость видеть их счастливые глаза, слышать слова благодарности. Хотя на самом деле это они заряжают нас, волонтеров, на год вперед жизнелюбием и оптимизмом», — подчеркнула Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»).

В Москве Волонтёры Победы навестили блокадницу Юлию Николаевну Герцен. Она признаётся, что была тронута тем, что её пришли поздравить, да ещё и Дед Мороз.

«Большое спасибо вам за то, что вы занимаетесь таким делом. Вот с вами, с волонтерами, наша страна, наша Родина не пропадёт. Мы непобедимы. И я счастлива, что вот такое Движение есть, что связь поколений не теряется. Желаю вам больших успехов, здоровья, удачи, счастья родным и близким вашим. Спасибо, что вы есть», — рассказала ветеран Великой Отечтственной войны Юлия Герцен.

Сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка приходят не только к детям. С таким посылом в Узбекистане Волонтёры Победы, переодевшись в костюмы зимних волшебников, поздравили участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, блокадников.

«Принести в дом ветеранов праздничное настроение в преддверии Нового года — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам «спасибо». Их истории действительно трогают до слез», — рассказал координатор международной команды «Волонтеры Победы» в Узбекистане Сергей Ежков.

В региональных отделениях и странах добровольцы выбирали формат поздравления, наиболее подходящий под эпидемиологическую ситуацию в субъекте. В зависимости от этого они приходили в костюмах, организовывали концерты перед домом, вручали подарки с открытками, звонили по телефону, исполняли заветные желания Героев.

Волонтёры Победы в Челябинской области организовали в муниципалитетах акции по сбору продуктов, необходимых предметов быта, открыток, Писем Победы и подарков для ветеранов. Все желающие жители городов, ближних сел смогли присоединиться и внести свой посильный вклад в поздравление. Ежедневно волонтёры развозили более двадцати подарков для ветеранов.

«Мы очень благодарны жителям за их помощь в реализации акции. Благодаря их поддержке мы смогли поздравить еще больше ветеранов. Герои ждут нас и со слезами на глазах встречают ребят. Это очень душевно», — отметила волонтер Амина Буссеруэль.

В Ханты-Мансийске добровольцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Федоровну Курочкину. Встреча с ветераном прошла в душевной обстановке. Валентина Федоровна читала свои стихи и вместе с гостями пела песни.

Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке Всероссийского проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и организационного комитета «Наша Победа».