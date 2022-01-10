Бухарест, 10 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Сотрудники ряда департаментов полиции Бухареста, Констанцы, Плоешти и других крупных городов Румынии выступили с совместным заявлением, в котором отказались применять штрафные санкции к гражданам, использующих в общественных местах тканевые маски для респираторной защиты. Об этом 10 января сообщает «Бухарестское телевидение».

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По словам местных правоохранителей, новое положение минздрава Румынии, предусматривающее ношение в условиях развития пандемии COVID-19 исключительно медицинских (марлевых) масок, не может регулировать действий стражей порядка.

«Мы не желаем срывать с лица [отдельно взятого] человека защитное средство и наощупь определять материал маски, — говорится в соответствующем документе. — Наша задача — борьба с преступностью, а не преследование нарушителей масочного режима». При этом полицейские выразили готовность выйти на акцию против соответствующих «тотальных штрафов».

Напомним, с 8 января в Румынии действует запрет на ношение тканевых масок. По решению Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны, подобный аксессуар приравнивается к отсутствию средств защиты и наказывается штрафом в размере 2500 леев ($570).